В Одессе псевдоСБУшник дерзко ограбил волонтера

Очередное дерзкое ограбление произошло накануне в Одессе: мужчина с поддельным удостоверением СБУ, угрожая пистолетом, отобрал крупную сумму денег у волонтера.
По информации правоохранителей, разбойное нападение произошло в 6 часов утра 23 февраля на Военном спуске.
Нападавший, которым оказался 37-летний житель Черноморки, наставил на волонтера пистолет и отобрал у него сумку с 50 тысячами долларов, которые тот собрал на помощь армии.
Вскоре нападавшего задержали. Как выяснилось, он угрожал шумовым пистолетом, также у него с собой был газовый баллончик.
Кроме того, у мужчины обнаружили поддельное удостоверение подполковника СБУ. В документе было указано чужое имя и вклеена фотография фигуранта.
У разбойника изъяли деньги жертвы.
Напомним, ранее в полиции рассказали подробности нападения на мужчину в Черноморске: преступник несколько раз выстрелил в свою жертву и, ранив мужчину, завладел его сумкой с деньгами, а затем скрылся с места преступления на мопеде, но в нескольких кварталах от места нападения был задержан.
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Источник: Думская, фото иллюстративное