В Одессе псевдоСБУшник дерзко ограбил волонтера

По информации правоохранителей, разбойное нападение произошло в 6 часов утра 23 февраля на Военном спуске.

Нападавший, которым оказался 37-летний житель Черноморки, наставил на волонтера пистолет и отобрал у него сумку с 50 тысячами долларов, которые тот собрал на помощь армии.

Вскоре нападавшего задержали. Как выяснилось, он угрожал шумовым пистолетом, также у него с собой был газовый баллончик.

Кроме того, у мужчины обнаружили поддельное удостоверение подполковника СБУ. В документе было указано чужое имя и вклеена фотография фигуранта.

У разбойника изъяли деньги жертвы.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности нападения на мужчину в Черноморске: преступник несколько раз выстрелил в свою жертву и, ранив мужчину, завладел его сумкой с деньгами, а затем скрылся с места преступления на мопеде, но в нескольких кварталах от места нападения был задержан.

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Источник: Думская, фото иллюстративное