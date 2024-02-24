В Одесі псевдоСБУшник зухвало пограбував волонтера

За інформацією правоохоронців, розбійний напад стався о 6 годині ранку 23 лютого на Військовому узвозі.

Нападник, яким виявився 37-річний мешканець Чорноморки, наставив на волонтера пістолет і відібрав у нього сумку із 50 тисячами доларів, які той зібрав на допомогу армії.

Невдовзі нападника затримали. Як з’ясувалося, він погрожував шумовим пістолетом, також у нього був газовий балончик.

Крім того, у чоловіка виявили фальшиве посвідчення підполковника СБУ. У документі було вказано чуже ім’я та вклеєно фотографію фігуранта.

У розбійника вилучили гроші жертви.

Нагадаємо, раніше в поліції розповіли про подробиці нападу на чоловіка в Чорноморську: злочинець кілька разів вистрілив у свою жертву і, поранивши чоловіка, заволодів його сумкою з грошима, а потім втік з місця злочину на мопеді, але за кілька кварталів від місця нападу був затриманий.

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Джерело: Думська, фото ілюстративне