Грабитель подстрелил мужчину в Черноморске: подробности от полиции (видео)

По информации правоохранителей, причиной разбойного нападения на жителя Черноморска стали деньги и имущество на общую сумму чуть более 23 тысяч гривен.

Напомним, днем 14 февраля на одной из улиц города Черноморска под Одессой преступник несколько раз выстрелил в мужчину и ранив его, завладел его сумкой, в которой находились деньги и другие вещи, после чего скрылся с места преступления на мопеде, но в нескольких кварталах от места нападения был задержан.

В полиции выяснили, что правонарушитель – 46-летний местный житель, в отношении которого в суде на рассмотрении уже находится обвинительный акт за умышленное легкое телесное повреждение.

На месте задержания преступника полицейские изъяли деньги и имущество потерпевшего – сумку, чуть более 18 тысяч гривен, банковские карты и планшет. Также во время осмотра следователи изъяли и пистолет с патронами, их направили на экспертизу.

Подозреваемого в разбойном нападении взяли под стражу. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о задержании в Одессе мужчины, который приехал из Житомирской области, чтобы продать оружие – автоматы, гранаты и РПГ. За «товар» он получил 10 тысяч долларов.

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