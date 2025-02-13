Вибух був чітко чути в різних кінцях міста.

«Бахнуло знатно», – повідомляють одесити.

Наразі повторних пусків у наш бік не було. Тим не менш, відбою тривоги поки що не було і покидати укриття ще зарано.

Подробиці сьогоднішньої атаки будуть відомі трохи пізніше.

Водночас надійшла інформація про те, що тривога триватиме ще щонайменше півгодини через високу ймовірність повторних виходів балістики.

«Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій.

ОБНОВЛЕНО:

О 18:39 було дано відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Основний удар припав на портове місто Рені – там пролунала серія вибухів.

Раніше серія вибухів пролунала і в Одесі.

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