При этом сообщается, что летят «шахеды» довольно низко – а это плохой знак.

«Все от Аркадии до 16 станции в укрытие! Высота 300 м. Это на удар летят!.. Громко. Наши выходы… Аркадия, Таирово, Черноморка, Панорама, Вузовский, Школьный, 7 км – в укрытие! Предупредите родных!», – пишут местные Телеграм-каналы.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО в 22:21:

Как пишет известные мониторинговый канал «Николаевский Ванёк», в Одессе на данный момент обстановка спокойная. Тем не менее, 6 «шахедов» подлетают к Вилково («может быть громко!») и еще 6 с моря держат курс в сторону Татарбунар.

ОБНОВЛЕНО в 22:35:

Сейчас под угрозой Сарата и Килия. Кроме того, сообщается о повышенной узрозе для всего Измаильского района.

Телеграм-каналы пишут, что есть сбития.

«Одесса – чисто, доразведка. Остались только те, что в области… Курс на карте», – сообщает канал «Одесса INFO» со ссылкой на мониторинговые паблики.

Также стало известно, что с моря в стороны Одессы движется еще одна группа ударных беспилотников. Так что покидать укрытия одесситам пока что рано. Особое внимание – жителям Таирова и Черноморска.

Снова слышны взрывы…

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