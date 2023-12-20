На фронте погиб стрелок из Одесской теробороны: без отца остались двое детей

Защищая родную страну от оккупантов на фронте, погиб житель Окнянской громады младший сержант Александр Ульман. Герою навсегда осталось 35 лет.
Об этом сегодня сообщили в 126-ой отдельной бригаде территориальной обороны Одессы.
Александр Ульман родился на Окнянщине в с. Новосамарка. Там же окончил школу и учился в Окнянском профтехучилище.
На военную службу был призван в марте 2022 года. Служил в стрелковой роте, защищал родную землю от рашистского нашествия на Херсонщине и Николаевщине.
Как сообщили в Подольской громаде, сердце нашего Защитника остановилось 8 декабря 2023 года после полученных ранений на поле боя.
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Без отца остались две дочери Александра.
«Поднялась в небо еще одна светлая душа. Улетел в висоту журавлем наш отважный Герой. Умывается слезами Подольская община. Горько плачет небо… Больно всем… Вечная память и слава Защитнику Украины УЛЬМАНУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ!», — скорбят земляки.
Сегодня Балтская громада прощается с 23-летним защитником Украины — Дмитрием Александровичем Якушевым.