На фронте погиб стрелок из Одесской теробороны: без отца остались двое детей

Об этом сегодня сообщили в 126-ой отдельной бригаде территориальной обороны Одессы.

Александр Ульман родился на Окнянщине в с. Новосамарка. Там же окончил школу и учился в Окнянском профтехучилище.

На военную службу был призван в марте 2022 года. Служил в стрелковой роте, защищал родную землю от рашистского нашествия на Херсонщине и Николаевщине.

Как сообщили в Подольской громаде, сердце нашего Защитника остановилось 8 декабря 2023 года после полученных ранений на поле боя.

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Без отца остались две дочери Александра.

«Поднялась в небо еще одна светлая душа. Улетел в висоту журавлем наш отважный Герой. Умывается слезами Подольская община. Горько плачет небо… Больно всем… Вечная память и слава Защитнику Украины УЛЬМАНУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ!», — скорбят земляки.

Сегодня Балтская громада прощается с 23-летним защитником Украины — Дмитрием Александровичем Якушевым.