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«Ты – та часть Одессы, которая не уходит никогда»: памяти артистки Ирины Токарчук (фото)

«Ты – та часть Одессы, которая не уходит никогда»: памяти артистки Ирины Токарчук (фото)

Ирина Токарчук дарила нам главное: то самое море позитива, тот заряд оптимизма, которые необходимы, как воздух. Может, именно поэтому одесситы и величали ее тетей Симой из чисто одесской коммунальной квартиры. Ее дуэт с супругом Яшей (артист Яков Гопп) из «Джентльмен-шоу» стал еще одной частичкой городских «картинок».

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25 января Ирины Токарчук не стало. Ушла рано: в июле прошлого года ей исполнился 61 год…

Ирина Токарчук - фото Якова Гоппа

Сейчас ленты в соцсетях заполнены воспоминаниями о ней коллегами по театральному цеху, по съемкам в кино…

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года. Окончила ГИТИС. Работала в драматическом театре Орехово-Зуево, Одесском русском драматическом театре и одесском Доме клоунов. Участвовала в театральных постановках проекта «Маски-шоу» – «Отелло», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта». С 1992 года работала актрисой юмористического телевизионного проекта «Джентльмен-шоу». В 2014 году была награждена почетным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом».

В Одесском академическом русском драматическом театре, где она работала, со скорбью рассказывают, что ее внезапная смерть стала для всех шоком. Актриса была полна планов и надежд:

— Мы понесли невосполнимую утрату – остановилось сердце ведущей артистки Русского драматического театра Ирины Сергеевны Токарчук. Казалось, еще совсем недавно актриса отметила свой 60-летний юбилей бенефисом спектакля «Лекарство от депрессии», где ее героиня, трогательная и смешная, вспоминает свою жизнь и свою любовь, заставляя зал улыбаться сквозь слезы.

Одесский киновед и кинокритик Евгений Женин на своей странице в Facebook также пишет:

– Ничто не предвещало беды… Иры не стало. Сердечный приступ. Из Нью-Йорка мне перезванивал получивший транзитом это известие мой товарищ: он хотел убедиться, что это фейк, нелепая ошибка. Увы, пришлось подтвердить ему обратное, горькое…

Об умении дарить позитив Евгений Женин рассказывает как об особом даре Ирины Токарчук: «Теперь лишь вспоминать остается уникальный, поистине фирменный Иринин настрой на позитив, ее всепобеждающую жизнерадостность – ту самую, что столь востребована всегда и везде и всеми, а у нас, в Одессе – так просто без этого никак…»

Не скрывает слез ее многолетний партнер по «Джентльмен-шоу» Яков Гопп:

– Ирины не стало… Я не могу в это поверить… Я плАчу…

Ирина Токарчук - Яков Гопп

Фото с Facebook-страницы Якова Гоппа

Друзья и коллеги оставляют прощальные слова и на странице Ирины в Facebook. И все выделяют главное: «Ты всегда была наполнена энергией, оптимизмом и одесским юмором…».

Прощаясь с Ириной Токарчук, одесский фотохудожник Борис Бухман с болью пишет:

– Моя Ирочка, Ирина Токарчук… Сегодня тебя не стало… Но это не так. Ты – та часть Одессы, которая не уходит никогда. Спасибо тебе, Спасибо за наши беседы, анекдоты и всегда улыбку на лице… Спасибо тебе за все… R.I.P.

Ирина Токарчук, Борис Бухман

Фото Бориса Бухмана

Диапазон ее ролей был гораздо шире, чем только лишь любимая наша Тетя Сима. К счастью, Одесский русский драматический театр, где она служила, выложил большое количество фотографий, запечатлевших ее во многих драматических ролях…

Ирина Токарчук в роли

Прощание с артисткой состоится в помещении Одесского русского драматического театра 27 января с 10:00 до 11:00.

Фото: Борис Бухман, Facebook-страницы Одесского русского драматического театра, Якова Гоппа, Евгения Женина

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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