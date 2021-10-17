Родные ветерана-освободителя Одессы Николая Москового, который скончался в четверг, 13 октября, оказались в сложной ситуации, поскольку почти вся родня слегла с коронавирусом и организовать похороны семье финансово сложно. Родственники ветерана обращались с этой проблемой к мэру и в приемные депутатов, однако никто из тех, кто ранее «так спешил сфотографироваться и поздравить» ветерана, не откликнулся.

Об этом рассказал муж внучки ветерана Николая Москового Павел Масалов.

Узнав о смерти ветерана, в мэрии помощи не предлагали

По словам Павла Масалова, узнав о смерти Николая Москового, в мэрии помощи не предлагали. Однако сейчас почти вся семья попала в больницу с осложнениями от коронавирусной инфекции, его сестра в тяжелом состоянии в реанимации. Каждый день на лечение уходит много средств. Родные вынуждены были обратиться за помощью в одесский горсовет и лично к мэру, а также к другим депутатам, которые ранее общались с ветераном, но отклика не получили.

«Его племянница в реанимации с ковидом, муж ее тоже в больнице в тяжелом состоянии и родная сестра Николая Ивановича, которой 90 лет, тоже с ковидом. Все в разных местах. Мы просили у всех помочь с похоронами, на нас еще и живые пока что. Считаем, что нельзя такого человека просто так хоронить, ведь он герой, прошел войну и разминировал Одесский оперный театр. Никому это не нужно»,

– рассказал Павел Масалов.

Отметим, что мэр Одессы Геннадий Труханов накануне на своей странице в Facebook выразил «свои искренние соболезнования» в связи со смертью Николая Москового, а также отметил, что ветеран «является настоящим примером мужества и стойкости, а также любви к своему городу».

Вместе с тем, когда семья Николая Ивановича обратилась к мэру за помощью, им сообщили что нужно пройти череду бюрократических процедур и написать заявление на оказание помощи.

«Мы звонили несколько дней депутатам, писали на их странички в Facebook, всем кому можно. 13 октября Николая Ивановича не стало, но никто не реагировал. Никому это не интересно, ведь это не красивая картинка на 10 апреля и 9 мая… Кто-то там сказал: ну берите и пишите заявление, что вы от нас хотите»,

– поделился Павел Масалов.

Помочь семье освободителя Одессы пообещали двое депутатов

Семья ветерана бросила клич о помощи в соцсети. После этого одесситам позвонили помощники двух депутатов, которые пообещали помочь с организацией похорон.

«По деньгам мне сказали, что вам никто не поможет, идите ищите. Я поехал и одолжил денег… Представители депутатов пообещали организовать прощание в Доме офицеров, но это пока на словах. Ничего больше неизвестно»,

– добавил Павел Масалов.

Прощание с Николаем Московым состоится сегодня утром, 17 октября, на Втором еврейском кладбище. Из-за карантинных ограничений проститься с ветераном сможет лишь его семья.

Напомним, 13 октября на 98-м году жизни умер участник освобождения Одессы Николай Московой. Он был одним из четырех доживших до наших дней одесситов, освобождавших город в 1944 году от фашистов.

После смерти Николая Москового в Одессе осталось всего трое освободителей города от фашистских захватчиков – Евгений Ахлупин, Николай Безымянный и Николай Гридасов.

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Источник: УСИ