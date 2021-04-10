10 апреля 1944 года: Освобождение Одессы глазами очевидцев

Освобождение Одессы — праздничный для каждого одессита день. Мы решили посмотреть на эти первые апрельские дни 1944 года глазами свидетелей тех страшных событий, глазами детей и солдат.

Узнать подробнее об освобождении Одессы нам помогли архивы, книги и опубликованные воспоминания.

«На улицы высыпали все». Освобождение Одессы глазами детей

Искусствоведу Валентине Голубовской в 1944 году было пять лет. Вспоминая о последних днях оккупации в книге «На краю Гипербореи», Валентина Степановна говорит о страхе, который она испытывала, когда куда-то прятали старшую сестру, об облавах на Привозе, о которых говорили взрослые, о пожарах в порту и городе.

«Наконец наступает девятое апреля. По городу расклеены объявления-приказы: закрыть окна, ставни, оставить открытыми ворота, двери парадных и квартир. Началась тихая паника: что значат открытые двери — предвестие резни, засад, уличных боев?!

…И наконец утро десятого апреля! Залитый солнцем город, и по той же Большой Арнаутской, только теперь уже откуда-то оттуда, от Пересыпи, от Старопортофранковской, от Пушкинской и Ришельевской шли Наши! На улицы высыпали все… Всё, что было в доме, выносилось на улицу. Я помню наш голубой эмалированный кофейник, наполненный горячим напитком из эрзац-кофе (другого не было!), хлеб, куски мамалыги, картошку, словом, то, что было у нас, мы с сестрами носили по рядам. И слезы, слезы радости и утрат на всех лицах».

Эти воспоминания перекликаются с воспоминаниями другой одесской девочки — Светланы Матвеевой, проживавшей с мамой в подвале на улице Гаванной, возле костела. Ее воспоминания были опубликованы в альманахе «Дерибасовская-Ришельевская»:

«В конце февраля ушли румыны, пришли немцы — было очень страшно: они были злые. Везде стали копать какие-то канавы, нас не выпускали во двор гулять. Часто горели дома, взрывались мины и снаряды. Однажды ночью был сильный взрыв, даже в некоторых окнах повылетали стекла… Когда я посмотрела в окно, то увидела большие языки пламени. Мама сказала, что это горит школа Столярского… Мы с мальчишками побежали смотреть пожар, но нас близко не пускали, издали было видно, как вытаскивали пианино и рояли.

Утро 10 апреля было спокойное. Когда я вышла на улицу, было очень тихо, нигде никого не было. Вдруг из Малого переулка выехал на лошади красноармеец. Это был первый красноармеец, которого я увидела. Потом в нашей квартире несколько дней жили военные девушки, они спали на полу, угощали нас консервами и пели военные песни».

Официально: в последний день оккупации в Одессе погибло 400 мирных жителей, в том числе 30 детей.

«Шпион, изменник Родины». Освобождение Одессы глазами подпольщика

Михаил Иванович Рыбальченко — спортсмен, чемпион Украины по многодневным велогонкам 1937 года, председатель общества Динамо. Во время оккупации помогал подпольщикам. Девять раз его арестовывали румыны.

«Мой девятый арест имел роковые последствия в моей судьбе… В день освобождения меня вызвали в канцелярию и сообщили, что меня освободят, если я дам слово не вести борьбу против оккупантов. Я согласился — иначе мне на свободу было не выйти».

А в начале мая 1944-го НКВД заявил, что подписка Рыбальченко является доказательством его сотрудничества с врагом. До 1953 года он был в Воркуте. После смерти Сталина, в 1954 году, Рыбальченко полностью реабилитировали. Он вернулся в Одессу, где продолжил заниматься спортом и делиться воспоминаниями.

Официально: По данным «Мартиролога», в 1944-м было 1161 репрессированных одесситов и 1407 — в 1945-м. 45 приговоров — смертные.

«Духом забытого прошлого». Освобождение Одессы глазами советского солдата

В 1984 году писатель Виктор Некрасов написал мемуарный очерк о том, как он в апреле 1944-го вошел в наш город. Солнце, море, вино, еда — такой увидел Одессу молодой капитан.

«Здесь же, в Одессе, хитроглазые одесситы в своих бодегах угощали нас настоящей копченой колбасой, голландским сыром и свежей, хрустящей арнауткой, вкус которой мы давно уже забыли. Был, конечно, и кофе. О других напитках, покрепче, не говорю уже… Дерибасовская полна жизни, на Приморском, ныне Фельдмана, бульваре бабы торгуют настоящими длинными калеными семечками «конский зуб» и копченой скумбрией «качалкой»… ну и море, ах, Черное море, хо-ро-шее море!

В первый же день я заставил весь батальон, ну не весь, половину, раздеться и ринуться в него. Холодное еще, но сколько радости, сколько веселья, сколько солдатского хохота вызвало оно, это Черное, действительно хорошее море… Вот так и освободили мы Одессу. Приятно вспомнить».

Официально: В городе было полностью разрушено 902 здания. Среди них: почтамт, здание Коммунального банка, дом Пушкина, Сабанские казармы, одесский порт, Воронцовский маяк, сахарный завод, одесский холодильник, завод Январского восстания.

Красный флаг на балконе оперного. 1944 год. Фото из коллекции Михаила Пойзнера Передвижная радиостанция на улицах Одессы. Апрель 1944 года. Фото из коллекции Михаила Пойзнера Письмо в освобожденную Одессу. Фото из коллекции Михаила Пойзнера Улица после ухода немцев. Фото: из коллекции Михаила Пойзнера Бои за Одессу 4 апреля 1944 года. Фото: wwii.space Бои за Одессу. Апрель 1944 года. Фото: wwii.space Моряки в освобожденной Одессе. Весна 1944 год.Фото: wwii.space Разрушения на улицах Одессы. Апрель 1944 года. Фото: wwii.space Разрушенное здание управления порта. Фото: wwii.space Совесткие разведчики в покинутой немцами Одессе. Фото: wwii.space

10 апреля 1944 года. Потери

В 1945 году председатель исполкома городского совета Борис Давиденко озвучивает цифры общего урона городскому хозяйству — 1250 миллионов рублей. Были разгромлены и вывезены целые заводы, лаборатории и инструменты, автомобили и даже троллейбусы.

Потери понесли культура и образование. Из одесской консерватории вывезены инструменты, ноты, звукозаписывающий кабинет. Было вывезено все имущество Украинского театра и театра Иванова, из театра оперы и балета вывезен нотный материал 109 опер и 16 балетов, редкая библиотека по истории музыки. Из музеев было изъято 200 картин, среди которых работы Репина, Иванова, Куинджи, Строцци, Бассолини. Были ограблены научная библиотека и архивы.

До сих пор мы не знаем, какие потери понесли при освобождении Одессы наши войска — данные засекречены. Не установлено точное количество жертв и среди мирного населения. По данным организации «Яд Вашем», до войны в Одессе проживало более 100 тысяч евреев. После освобождения из гетто вышли живыми 600 человек, еще около двухсот евреев скрывались в городе и катакомбах.

Благодарим Михаила Пойзнера за предоставленные материалы: Литературно-публицистический альманах «Героическая Одесса», 1945; Альбом Одесса 1941-1945, неизвестные страницы.

Использованные материалы:

Сайт памяти Виктора Некрасова. «40 лет со дня освобождения Одессы».

Валентина Голубовская «На краю Гипербореи». Цитируется по публикации на странице «Памяти Валентины Голубовской» в ФБ.

Светлана Матвеева. Оккупация Одессы. Детские воспоминания. Альманах Дерибасовская — Ришельевская — N49 — 2012.

Рыбальченко М. И. Десять арестов и одно заключение // Жертвы войны и мира : Публ. и художест. сб. материалов с ил./сост. В. М. Гридин. — Одесса : Астропринт, 2000. — (Одесский «Мемориал»; вып. 10)

Сайт Всё о Второй мировой.

Сообщение Чрезвычайной гос. комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Одессе и районах Одесской области. Госполитиздат, 1944.

Фото: из коллекции Михаила Пойзнера и с сайта Всё о Второй мировой.

Мы также рассказывали о том, как оккупанты при отступлении хотели взорвать Одессу, но не смогли.