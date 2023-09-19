Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прошел ночной рейд по “злачным местам”: что выявили? (видео)

В Одессе прошел ночной рейд по “злачным местам”: что выявили? (видео)

Более полторы тысячи человек, около 700 автомобилей и более 100 торговых и развлекательных заведений было проверено патрульными на этих выходных в Одессе.

16-17 сентября полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии и представителями общественных формирований провели профилактический рейд в прибрежных зонах и местах массового скопления людей в центре города.

Как сообщили в полиции Одесской области, проверяли подозрительных лиц и автотранспорт, контролировали ограничения и запреты продажи алкогольных напитков после 22 часов и своевременного прекращения работы заведений

Уделялось внимание и детям, которые в темное время суток находились на улице без сопровождения взрослых.

Сообщается, что в ходе отработки правоохранители раскрыли ряд уголовных правонарушений, среди которых:

  • мошенничества;
  • воровство;
  • незаконное обращение с оружием и боеприпасами;
  • незаконное приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ.

Также был составлен ряд административных материалов, в том числе за мелкое хулиганство; невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей; нарушение правил административного надзора; нарушение правил торговли алкоголем и многие другие правонарушения.

Также полицейские обнаружили 98 нарушителей комендантского часа.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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