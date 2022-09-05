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В одесском ночном клубе забыли про комендантский час: что стало с нарушителями

В одесском ночном клубе забыли про комендантский час: что стало с нарушителями

В Одессе стало известно несколько случаев нарушения комендантского часа. Больше всего возмущение вызвала дискотека в клубном отеле М1. Власти отреагировали оригинально.

Больше всего шума и в прямом и в переносном смысле наделала ночная дискотека в клубном отеле М1 на пляже Ланжерон: оттуда доносились громкая музыка, визги и крики отдыхающих — странное поведение в условиях военного положения и действующего комендантского часа.

При том, что в это же время соседний Николаев обстреливали российские оккупанты. Не говоря уже бойцах ВСУ, которые ценой своего здоровья и жизней защищают нас от того, что смерть и разрушения не пришли в наш город.

О том, как наказали нарушителей, рассказал спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Определенный резонанс в украинском обществе вызвало событие и поведение персонала и посетителей одного из центров отдыха в Одессе – клуба-отеля М1. Сразу скажу – нарушать правила комендантского часа и правила работы данных заведений не позволено никому.

С радостью хочу сказать, что и персонал клуба и все посетители поняли, что они нарушили эти правила, потому они приносят свои извинения и все вместе решили предоставить финансовую помощь подразделениям Вооруженных сил Украины,

— сообщил представитель ОВА.

Братчук отметил – ни одного исключения для нарушителей комендантского часа, кто бы это ни был или правил в работе данных клубов, не будет.

И в завершении пошутил, что если кто-то желает оказать соответствующую финансовую помощь разным подразделениям ВСУ, это можно сделать более привычным, а не таким неординарным способом.

Напомним, что вчера, подводя итоги дня, глава ОВА Максим Марченко сообщил, что в Одессе выявили заведение, игнорирующее комендантский час. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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