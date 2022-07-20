Новости Одессы и Одесской области

Воздушная тревога и комендантский час: нарушителей будут штрафовать?

Воздушная тревога и комендантский час: нарушителей будут штрафовать?

В условиях военного времени некоторые граждане несерьезно относятся к каким-либо рекомендациям и запретам. Поэтому украинское правительство подготовило несколько важных законопроектов.
Итак, кого и как планируется штрафовать за нарушения правил при тревоге и комендантском часе?

Согласно новым законопроектам:

  • за пребывание на улице, а также передвижение на автомобиле во время комендантского часа без специальных пропуска или удостоверения планируют штрафовать в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 гривен). Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение комендантского часа, штраф составит от 1700 до 3400 гривен;
  • при игнорировании сигналов воздушной тревоги должностным лицам предприятий и учреждений, а также предпринимателям грозит штраф в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000 гривен) или лишение свободы до трех лет. При повторном нарушении – «светит» от трех до восьми лет тюрьмы.

Читайте также: Воздушная тревога: легко ли одесситам соблюдать нужные правила? (видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить