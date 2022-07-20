Воздушная тревога и комендантский час: нарушителей будут штрафовать?

Воздушная тревога: легко ли одесситам соблюдать нужные правила? (видео) После участившихся в последнее время ракетных ударов по Одессе и Одесской области в Одесской областной военной администрации (ОВА) сочли нужным напомнить местным жителям о правилах поведения во время воздушной тревоги. ПОДРОБНЕЕ

В Одессу доставили японские очистители воды Йокогама, город-побратим Одессы в Японии, при участии японского международного агентства сотрудничества JICA, передал Одессе важную помощь — системы очистки воды. ПОДРОБНЕЕ

Как поступить в вуз в этом году: новые правила В этом году в связи с военным положением изменилась форма подачи заявлений, тестирования, а также расширился список льготных категорий абитуриентов. Как же можно поступить в вузы в условиях военного времени? ПОДРОБНЕЕ