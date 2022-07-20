Воздушная тревога и комендантский час: нарушителей будут штрафовать?

В условиях военного времени некоторые граждане несерьезно относятся к каким-либо рекомендациям и запретам. Поэтому украинское правительство подготовило несколько важных законопроектов.
Итак, кого и как планируется штрафовать за нарушения правил при тревоге и комендантском часе?
Согласно новым законопроектам:
- за пребывание на улице, а также передвижение на автомобиле во время комендантского часа без специальных пропуска или удостоверения планируют штрафовать в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 гривен). Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение комендантского часа, штраф составит от 1700 до 3400 гривен;
- при игнорировании сигналов воздушной тревоги должностным лицам предприятий и учреждений, а также предпринимателям грозит штраф в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000 гривен) или лишение свободы до трех лет. При повторном нарушении – «светит» от трех до восьми лет тюрьмы.
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