В Одесі пройшов нічний рейд “злачними місцями”: що виявили? (відео)

Понад півтори тисячі людей, близько 700 автомобілів та понад 100 торгових та розважальних закладів було перевірено патрульними цих вихідних в Одесі.
16-17 вересня поліцейські спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та представниками громадських формувань провели профілактичний рейд у прибережних зонах та місцях масового скупчення людей у центрі міста.
Як повідомили у поліції Одеської області, перевіряли підозрілих осіб та автотранспорт, контролювали обмеження та заборони продажу алкогольних напоїв після 22 години та своєчасного припинення роботи закладів.
Приділяли увагу і дітям, які у темний час доби перебували на вулиці без супроводу дорослих.
Повідомляється, що під час відпрацювання правоохоронці розкрили низку кримінальних правопорушень, серед яких:
- шахрайства;
- злодійство;
- незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами;
- незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин.
Також було складено низку адміністративних матеріалів, у тому числі за дрібне хуліганство; невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей; порушення правил адміністративного нагляду; порушення правил торгівлі алкоголем та багато інших правопорушень.
Також поліцейські виявили 98 порушників комендантської години.