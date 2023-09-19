В Одесі пройшов нічний рейд “злачними місцями”: що виявили? (відео)

Понад півтори тисячі людей, близько 700 автомобілів та понад 100 торгових та розважальних закладів було перевірено патрульними цих вихідних в Одесі.

16-17 вересня поліцейські спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та представниками громадських формувань провели профілактичний рейд у прибережних зонах та місцях масового скупчення людей у центрі міста.

Як повідомили у поліції Одеської області, перевіряли підозрілих осіб та автотранспорт, контролювали обмеження та заборони продажу алкогольних напоїв після 22 години та своєчасного припинення роботи закладів.

Приділяли увагу і дітям, які у темний час доби перебували на вулиці без супроводу дорослих.

Повідомляється, що під час відпрацювання правоохоронці розкрили низку кримінальних правопорушень, серед яких:

шахрайства;

злодійство;

незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами;

незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин.

Також було складено низку адміністративних матеріалів, у тому числі за дрібне хуліганство; невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей; порушення правил адміністративного нагляду; порушення правил торгівлі алкоголем та багато інших правопорушень.

Також поліцейські виявили 98 порушників комендантської години.