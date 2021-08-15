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В одесской полиции отреагировали на издевательства над лошадью – как сейчас себя чувствует конь Альберт

В одесской полиции отреагировали на издевательства над лошадью – как сейчас себя чувствует конь Альберт

Владельца животного оштрафовали. Также одесситам разъяснили, какое наказание ждет виновных в подобных ситуациях.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

В сообщении сказано, что 14 августа, около 23:30 часов, патрульным поступил вызов о жестоком обращении с животным на улице Греческой.

На месте происшествия патрульные полицейские выяснили, что во время движения в гору по улице

Греческой в ​​направлении Пушкинской, владелец не убедился в безопасности для движения животного, лошадь поскользнулась на мостовой и упала. Животное получило повреждения задней правой ноги.

Патрульные полицейские составили на 31-летнего владельца животного административный протокол по ч. 1 ст. 89 (жестокое обращение с животными) КоАП.

В дальнейшем административное правонарушение будет рассматриваться в суде.

В полиции отметили, что жестокое обращение с животными влечет наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

7 канал в тоже время сообщает, что Альберт (это кличка коня), сейчас почти в порядке.

Сегодня лошадь осталась дома и карету не возила.

Коня осмотрел ветеринар и сообщил, что животное почти здорово:  ушиблен коленный сустав и на нем же ободрана шкура.

Подняться Альберт не мог потому что был в упряжке и подкованные копыта скользили по брусчатке.

протокол


Ранее “Одесская Жизнь” писала, что Одесситы заступились за лошадь: активисты грозятся разгромить все кареты для увеселения отдыхающих

Фото пресс-службы патрульной полиции Одесской области и с сайта Kareta.od.ua. Видео -7 канала

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Редакция ПРОФИЛЬ

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