Об этом сообщили в Одесской областной детской клинической больнице.

По словам медиков, мальчик родился с весом всего 1,5 кг вместо 3 кг, как это обычно бывает на этом этапе внутриутробного развития.

По результатам комплексного обследования, у мальчика были выявлены проблемы с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами.

“Одной из самых серьезных проблем стал открытый артериальный проток большого размера, который является распространенной проблемой у преждевременно рожденных детей», — говорит врач, который проводил операцию.

Из-за несовершенства организма новорожденный нуждался в немедленной медицинской помощи, и сразу был переведен в отделение реанимации.

Ребенка прооперировали в возрасте 10 дней — операция по перевязыванию открытого артериального протока прошла успешно. Через 8 дней состояние мальчика резко начало улучшаться.

Теперь, по информации медиков, младенец дышит самостоятельно, и сердечно-сосудистая система функционирует нормально. Врачи ждут устойчивый набор веса.

Ранее львовские медики спасли двухлетнюю девочку из Одесской области, ножки которой «сварились» в кипятке.