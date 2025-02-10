Про це повідомили в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні.

За словами медиків, хлопчик народився з вагою всього 1,5 кг замість 3 кг, як це зазвичай буває на цьому етапі внутрішньоутробного розвитку.

За результатами комплексного обстеження, у хлопчика було виявлено проблеми з нервовою, серцево-судинною та травною системами.

«Однією з найсерйозніших проблем стала відкрита артеріальна протока великого розміру, яка є поширеною проблемою в передчасно народжених дітей», – каже лікар, який проводив операцію.

Через недосконалість організму новонароджений потребував негайної медичної допомоги, і одразу його перевели у відділення реанімації.

Дитину прооперували у віці 10 днів – операція з перев’язування відкритої артеріальної протоки пройшла успішно. Через 8 днів стан хлопчика різко почав поліпшуватися.

Тепер, за інформацією медиків, немовля дихає самостійно, і серцево-судинна система функціонує нормально. Лікарі чекають на стійкий набір ваги.

Раніше львівські медики врятували дворічну дівчинку з Одеської області, ніжки якої «зварилися» в окропі.