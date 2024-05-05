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«Ну прилетит туда – ничего страшного»: одесская полицейская не понимает, зачем охранять храмы на Пасху

«Ну прилетит туда – ничего страшного»: одесская полицейская не понимает, зачем охранять храмы на Пасху

В Одессе юная полицейская выложила в соцсети видео, в котором выразила недовольство тем, что была вынуждена охранять одну из церквей в день Пасхи. Кроме того, девушка нелицеприятно выражалась в адрес верующих и вдобавок заявила, что ей нет дела до жертв вероятных обстрелов, так как прихожан в той церкви «от силы человек 30». В полиции не замедлили отреагировать на инцидент.

«На…й мне эту церковь охранять»

Сегодня утром (заметим, в день большого христанского праздника Пасхи) ряд одесских Телеграм-каналов опубликовал видео, на котором юная особа в полицейсой форме жалуется, что ей-то вовсе не до праздника и «не хиханьки и хаханьки», поскольку бедняжке пришлось дежурить возле храма, а она «не понимает», зачем нужно охранять церкви на Пасху.

«На…й мне эту церковь охранять. Там от силы человек 30… Ну прилетит туда – и что, ничего страшного, это же не минус 100 человек, а всего лишь минус 30»,

– «на голубом глазу» заявляет на видео представительница профессии, которая, как принято считать, «нас бережет», щедро снабжая свой спич нецензурной лексикой.

«Такое поведение неприемлемо»: как отреагировали на инцидент в полиции

Стоит отметить, что реакция полиции на, мягко говоря, непристойное поведение своей сотрудницы не замедлила последовать.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, видео с выражениями полицейской относительно недовольства обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и безразличием к возможным обстрелам и гибели граждан было обнаружено сегодня во время мониторинга интернета в одном из пабликов. Это сообщение, которое девушка сбросила для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов.

«Такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства»,

– заявили в полиции.

Как сообщается, на время проведения служебного расследования сотрудниц будет отстранена от выполнения служебных обязанностей, а по результатам проверки – уволена. Также отмечается, что к службе в полиции девушка приступила всего месяц назад.

«Национальная полиция Украины готова защищать и оберегать граждан как во время Пасхи, так и каждый день и внутри страны, и на линии фронта. Мы чтим наши традиции, имеем святые и духовные ценности. К тому же в Одессе, которая ежедневно становится объектом российских вражеских атак, где гибнут люди, и где полицейские вместе с медиками и спасателями первыми приходят на помощь.
Еще раз отмечаем: ни один случай неправомерных действий правоохранителей не останется без внимания руководства, и это принципиальная позиция – что недостойные работники не могут носить высокое звание полицейского»,

– резюмировали в ведомстве.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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