В Одессе произошла авария: движение некоторых трамваев остановлено (видео)

Видео автомобильной аварии появилось в одесских телеграм-каналах.

Как уточняют читатели, ДТП произошло в районе остановки «Красный Крест». А удар был такой силы, что снесло электроопору.

Поэтому можно предположить, что скоростного режима не придерживался ни один из автомобилей.

Судя по повреждениям, которые получили автомобили, столкновение было почти лобовым.

Недавно «Одесская жизнь» писала, что на одесских улицах уже проходит обкатку первый из 13 трамваев «Татра-Юг». Эти трамваи были заказаны по кредиту Европейского инвестиционного банка еще до полномасштабного вторжения.

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