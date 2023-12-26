Новости Одессы и Одесской области

В Одессе произошла авария: движение некоторых трамваев остановлено (видео)

В Одессе произошла авария: движение некоторых трамваев остановлено (видео)

Сегодня, 26 декабря, примерно в полдень на улице Водопроводной произошла автоавария. По словам очевидцев, есть пострадавшие, но пока неизвестно об их количестве и степени полученных травм. Движение трамваев №7 и №10 остановлено.

Видео автомобильной аварии появилось в одесских телеграм-каналах.

Как уточняют читатели, ДТП произошло в районе остановки «Красный Крест». А удар был такой силы, что снесло электроопору.

дтп

Поэтому можно предположить, что скоростного режима не придерживался ни один из автомобилей.

Судя по повреждениям, которые получили автомобили, столкновение было почти лобовым.

Недавно «Одесская жизнь» писала, что на одесских улицах уже проходит обкатку первый из 13 трамваев «Татра-Юг». Эти трамваи были заказаны по кредиту Европейского инвестиционного банка еще до полномасштабного вторжения.

Читайте также: На Слободке в ДТП попала маршрутка и пять легковушек (фото)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить