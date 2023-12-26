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В Одесі сталася аварія: рух деяких трамваїв зупинено (відео)

В Одесі сталася аварія: рух деяких трамваїв зупинено (відео)

Сьогодні, 26 грудня, приблизно о півдні на вулиці Водопровідній сталася автотроща. За словами очевидців, є постраждалі, але наразі не відомо про їхню кількість та ступінь отриманих травм. Рух трамваїв №7 та №10 зупинено.

Відео автомобільної аварії з’явилося в одеських телеграм-каналах.

Як уточнюють читачі, ДТП сталося в районі зупинки “Червоний Хрест”. А удар був такої сили, що знесло електроопору.

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Тому можна припустити, що швидкісного режиму не дотримувалася жодна з автівок.

Судячи з пошкоджень, які отримали автівки, зіткнення було майже лобовим.

Нещодавно “Одеське життя” писало, що на одеських вулицях вже проходить обкатку перший із 13-ти трамваїв «Татра-Південь». Ці трамваї було замовлено за кредитом Європейського інвестиційного банку ще до повномасштабного вторгнення.

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