Новости Одессы и Одесской области

На Слободке в ДТП попала маршрутка и пять легковушек (фото)

На Слободке в ДТП попала маршрутка и пять легковушек (фото)

Во вторник, 12 декабря, на перекрестке улиц Академика Воробьева и Одесской произошло крупное ДТП с участием шести автомобилей. Пострадал один из водителей.

ДТП произошло сегодня утром около семи часов, сообщили в  Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель Nissan, двигаясь со второстепенной дороги на главную, не пропустил имевший преимущество в движении маршрутный автобус и допустил столкновение с ним.

В свою очередь, в результате толчка, водитель маршрутки въехал в припаркованный автомобиль, тот – еще в один, и так один за другим в автопроисшествие попали всего еще четыре припаркованные легковушки.

Читайте также: На Одесщине семья отравилась чадным газом: за жизни четырех человек борются врачи

В результате аварии водитель Nissan получил перелом шейного позвонка, ему была оказана медицинская помощь. Остальные участники ДТП не пострадали.

Водители будут проверены на состояние опьянения.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить