На Слободке в ДТП попала маршрутка и пять легковушек (фото)

ДТП произошло сегодня утром около семи часов, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель Nissan, двигаясь со второстепенной дороги на главную, не пропустил имевший преимущество в движении маршрутный автобус и допустил столкновение с ним.

В свою очередь, в результате толчка, водитель маршрутки въехал в припаркованный автомобиль, тот – еще в один, и так один за другим в автопроисшествие попали всего еще четыре припаркованные легковушки.

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В результате аварии водитель Nissan получил перелом шейного позвонка, ему была оказана медицинская помощь. Остальные участники ДТП не пострадали.

Водители будут проверены на состояние опьянения.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.