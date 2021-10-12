В Одессе организуют одностороннее движение вокруг Староконного рынка – схема проезда

На одесской Люстдорфской дороге отменили реверсивное движение В Одессе отменено реверсивное движение на участке Люстдорфской дороги. Его вводили из-за проводимых работ по прокладке новой высоковольтной линии, необходимой для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевка». ПОДРОБНЕЕ

Октябрь по-одесски: Новый базар – в предчувствии Хэллоуина (фото) Пока одесситы жаловались, что сразу после летней жары грянул непривычно холодный сентябрь, октябрь уже полностью вступил в свои права. И осенние «картинки» сразу замелькали везде, даже на рынках, где все еще «совсем летнее» соседствует с «зимним». ПОДРОБНЕЕ