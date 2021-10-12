В Одессе организуют одностороннее движение вокруг Староконного рынка – схема проезда

С 1 ноября вокруг одесского Староконного рынка будет действовать новая схема организации дорожного движения.
Об этом информирует департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета и публикует новую схему дорожного движения.
Согласно новой схеме, вокруг Староконного рынка, в пределах улиц Александра Кутазакия, Косвенной и Староконного переулка, будет организовано одностороннее движение автотранспорта.
Также сообщается, что специалисты Специализированного монтажно-эксплуатационного подразделения (СМЭП) уже начали устанавливать соответствующие знаки с табличками.
Напомним, на днях в Одессе отменили реверсивное движение на участке Люстдорфской дороги. Его вводили из-за проводимых работ по прокладке новой высоковольтной линии, необходимой для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевка».
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