В Одессе продают государственный завод по изготовлению протезов

Фонд государственного имущества выставил на продажу имущество Государственного коммерческого предприятия «Одесское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие».
Об этом сообщает портал Прозорро.Продажи. Стартовая цена объекта приватизации — 46 миллионов грн.
Предприятие расположено в Одессе на ул. Героев Крут, 11.
В единый имущественный комплекс общей площадью 5528,6 кв.м входит: 14 зданий, а также сооружения и коммуникации, не подлежащие государственной регистрации.
Условиями продажи являются:
- сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет,
- недопущение увольнения работников в течение шести месяцев от даты перехода права собственности,
- погашение в течение шести месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации.
Торги запланированы на 8 ноября 2024 года.
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Что известно о предприятии
Одесское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие занимается изготовлением и ремонтом медицинских и стоматологических протезов.
Предприятие функционирует и обслуживает Одессу, Херсон, а также Одесскую и Херсонскую области. По индивидуальным заказам — бесплатно обеспечивает протезно-ортопедическими изделиями лиц с инвалидностью всех категорий и детей в возрасте до 18 лет.
По состоянию на 30 июня 2024 года на предприятии числилось 75 работников.
Сейчас госпредприятие не имеет кредиторской задолженности.
Объем реализации продукции за 2021-2023 годы составляет 86,43 млн грн.
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