Новости Одессы и Одесской области

В Одессе продают государственный завод по изготовлению протезов

В Одессе продают государственный завод по изготовлению протезов

Фонд государственного имущества выставил на продажу имущество Государственного коммерческого предприятия «Одесское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие».

Об этом сообщает портал Прозорро.Продажи. Стартовая цена объекта приватизации — 46 миллионов грн.

продажа

Предприятие расположено в Одессе на ул. Героев Крут, 11.

В единый имущественный комплекс общей площадью 5528,6 кв.м входит: 14 зданий, а также сооружения и коммуникации, не подлежащие государственной регистрации.

Условиями продажи являются:

  • сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет,
  • недопущение увольнения работников в течение шести месяцев от даты перехода права собственности,
  • погашение в течение шести месяцев долгов по зарплате и перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации.

Торги запланированы на 8 ноября 2024 года.

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Что известно о предприятии

Одесское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие занимается изготовлением и ремонтом медицинских и стоматологических протезов.

Предприятие функционирует и обслуживает Одессу, Херсон, а также Одесскую и Херсонскую области. По индивидуальным заказам — бесплатно обеспечивает протезно-ортопедическими изделиями лиц с инвалидностью всех категорий и детей в возрасте до 18 лет.

По состоянию на 30 июня 2024 года на предприятии числилось 75 работников.

Сейчас госпредприятие не имеет кредиторской задолженности.

Объем реализации продукции за 2021-2023 годы составляет 86,43 млн грн.

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