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В Одесі продають державний завод із виготовлення протезів

В Одесі продають державний завод із виготовлення протезів

Фонд державного майна виставив на продаж майно Державного комерційного підприємства «Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство».

Про це повідомляє портал Прозорро.Продажі. Стартова ціна об’єкта приватизації – 46 мільйонів грн.

продаж

Підприємство розташоване в Одесі на вул. Героїв Крут, 11.

До єдиного майнового комплексу загальною площею 5528,6 кв. м входить: 14 будівель, а також споруди та комунікації, що не підлягають державній реєстрації.

Умовами продажу є:

  • збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років,
  • недопущення звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу права власності,
  • погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом у розмірі, який складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.

Торги заплановані на 8 листопада 2024 гоку.

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Що відомо про підприємство

Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство займається виготовленням і ремонтом медичних і стоматологічних протезів.

Підприємство функціонує та обслуговує Одесу, Херсон, а також Одеську та Херсонську області. За індивідуальними замовленнями – безоплатно забезпечує протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю всіх категорій та дітей віком до 18 років.

Станом на 30 червня 2024 року на підприємстві налічувалося 75 працівників.

Наразі держпідприємство не має кредиторської заборгованості.

Обсяг реалізації продукції за 2021-2023 роки становить 86,43 млн грн.

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