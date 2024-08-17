В Одессе за 1 гривну продают здание приемного радиоцентра аэропорта (фото)

Фонд госимущества объявил аукцион по продаже помещения бывшего приемного радиоцентра Одесского аэропорта. Стартовая цена – 1 гривна.
Об этом стало известно из объявления на сайте Фонда госимущества.
В описании объекта говорится, что он представляет собой здание из ракушняка, площадь которого составляет 25,8 квадратных метров. Расположено оно в городе Одесса по улице Аэропортовская, 19.
Также указано, что первоначально объект использовался как приемный радиоцентр для осуществления управления воздушным движением. Но с 16 ноября 2015 года он выведен из строя в связи с ненадобностью использования по назначению и невозможностью использования в деятельности предприятия в других целях.
Сейчас здание нуждается в текущем ремонте.
Председатель фонда госимущества Виталий Коваль добавил, что средства от приватизации объекты будут направлены в госбюджет, который, в частности, финансирует деятельность Сил обороны Украины.
То есть покупатель получит не только ценный объект, но еще и внесет вклад в укрепление экономики и приближение победы Украины.
Читайте також:
- Провалились торги по продаже порта в Одесской области
- Квартиры херсонского предателя и российского олигарха в Одессе ушли с молотка за 7 миллионов
- Склады у одесского «7-го километра» продали с 4-й попытки: кто покупатель