Новости Одессы и Одесской области

В Одессе за 1 гривну продают здание приемного радиоцентра аэропорта (фото)

В Одессе за 1 гривну продают здание приемного радиоцентра аэропорта (фото)

Фонд госимущества объявил аукцион по продаже помещения бывшего приемного радиоцентра Одесского аэропорта. Стартовая цена – 1 гривна.

Об этом стало известно из объявления на сайте Фонда госимущества.

В описании объекта говорится, что он представляет собой здание из ракушняка, площадь которого составляет 25,8 квадратных метров. Расположено оно в городе Одесса по улице Аэропортовская, 19.

приймальний радіоцентр
приймальний радіоцентр
приймальний радіоцентр

Также указано, что первоначально объект использовался как приемный радиоцентр для осуществления управления воздушным движением. Но с 16 ноября 2015 года он выведен из строя в связи с ненадобностью использования по назначению и невозможностью использования в деятельности предприятия в других целях.

Сейчас здание нуждается в текущем ремонте.

Председатель фонда госимущества Виталий Коваль добавил, что средства от приватизации объекты будут направлены в госбюджет, который, в частности, финансирует деятельность Сил обороны Украины.

То есть покупатель получит не только ценный объект, но еще и внесет вклад в укрепление экономики и приближение победы Украины.

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