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В Одессе призвали «отправить в небытие» церковь московского патриархата (фото)

В Одессе призвали «отправить в небытие» церковь московского патриархата (фото)

В Одессе на поселке Котовского на иконостасе часовни, рядом с которой ранее стоял памятник русскому полководцу Суворову, вывесили баннер с призывом отправить в небытие церковь московского патриархата (МП). «МП – у небуття! Шануймо своїх!» («МП» – в небытие! Почитайте своих!») – призывают одесситов неизвестные авторы послания.

Об этом сообщил сегодня у себя в Facebook одесский общественник, ныне военнослужащий Юрий Дьяченко. Он также опубликовал сделанные на месте фото.

В Одессе высказались против церкви МП

Призыв против МП в Одессе

Кроме того, Дьяченко отмечает, что с иконостаса демонтировали некоторые иконы, в частности Николая II (прозванного «кровавым»), адмирала Ушакова и центральную икону, но при этом на месте остались иконы святых Дмитрия Донского, Александра Невского, Владимира Великого и Ярослава Мудрого.

Иконостас в Одессе

Одесская часовня

«Давайте честно: этот иконостас и эта часовня позади памятника суворову не со святыми, а с продолжением навязываемой нам русскомирской традиции. И если уж демонтировать этот комплекс, установленный в честь суворова, русских воинов и руководителей, то это убирать тоже надо. А вы как думаете?»,

– задается вопросом активист.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе переименуют 200 улиц и уберут коммунистические и имперские памятники.

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Фото с Facebook-страницы Юрия Дьяченко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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