В Одесі презентували новітній морський безпілотник: що може бойова машина

Основне призначення безекіпажного катера Stalker 5.0 – доставка води, продовольства, військового спорядження та інших вантажів на віддалені острови або ділянки узбережжя.

Пластиковий корпус дрона має довжину 5 метрів, завширшки 1,2 метра.

Дрон здатний подолати 600 км, у конфігурації камікадзе на борт може бути встановлена бойова частина масою в 150 кг.

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Крім того, він може використовуватися для цілей розвідки і патрулювання. Завдяки навісному бензиновому двигуну потужністю 60 кінських сил, дрон розвиває швидкість близько 75 км/год і має крейсерську швидкість 55 км/год.

Дрон оснащений передовою системою відеозв’язку та управління на базі Starlink, це забезпечує стабільне з’єднання навіть в умовах обмеженого доступу до зв’язку.

Вартість одного екземпляра становить близько 60 тисяч євро.

Нагадаємо, для ураження військових цілей на більшій дальності українські Збройні сили почали використовувати морські дрони-камікадзе власної розробки. Лише з початку 2024 року за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищено ракетний корабель “Івановець”, великий десантний корабель “Цезар Куніков”, корвет “Сергій Котов”, швидкісний патрульний катер “Мангуст”.

Фото – Думська