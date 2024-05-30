Охота на «тунца»: в разведке рассказали подробности ночной спецоперации в Крыму (видео)

Охота на «тунца»: в разведке рассказали подробности ночной спецоперации в Крыму (видео)

Ночью 30 мая 2024 года спецподразделение ГУР Украины с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в успешно атаковали два военных катера оккупантов в Крыму.

Подробности спецоперации сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что атака на российский флот произошла на подходе к бухте Узкая в Крыму.

С целью обезвреживания ударных морских дронов российские оккупанты более 30 раз поднимали в небо боевую авиацию, в частности — самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки.

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Однако это не помешало спецназовцам успешно выполнить боевую задачу: в результате удара было уничтожено два катера россии — по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 «Тунец».

«Тунец» – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который в зависимости от модификации предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном есть в собственности российских пограничников и МЧС.

Напомним, ночью оккупанты останавливали движение транспорта по Керченскому мосту. А жители оккупированной Керчи заявляли о звуках около 10 взрывов над городом.

Впоследствии крымский «чиновник» Олег Крючков сообщил, что ночью были повреждены два парома — железнодорожный и автомобильный.

Отметим, только с начала 2024 года с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожены ракетный корабль «Ивановец», большой десантный корабль «Цезарь Куников», корвет «Сергей Котов», скоростной патрульный катер «Мангуст».

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