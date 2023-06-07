В Одессе состоится выставка «Українська книга на Одещині» и пройдет ОдессаБиблиоСаммит

С 9 по 11 июня в Одесской национальной научной библиотеке пройдет выставка украинской книги, целью которой является содействие возрождению и развитию культуры в Украине и популяризации государственного языка.

9-11 июня Одесская национальная научная библиотека станет местом встречи книголюбов, писателей, специалистов издательского дела, ученых и литературоведов, искусствоведов, иллюстраторов книги, библиотечных специалистов и широкой общественности.

Это будет общенациональное комплексное мероприятие социокультурного и научно-коммуникативного направления ИНТЕЛЛЕКТ-ФОРУМ, в рамках которого состоятся ХХІІІ Всеукраинская выставка-форум «Українська книга на Одещині» и IV ОдессаБиблиоСаммит – Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием.

За три дня мероприятия будет возможность увидеть новинки около 100 издательств.

Кроме того, посетителям выставки представится возможность услышать авторов научных и научно-популярных работ по истории, изобразительному наследию, военно-морскому этикету, по востоковедению, археологии, библиографии, криминалистике и т.д. и художественным произведениям разных жанров для детей и взрослых. А еще можно будет узнать, что пишут о войне наши соотечественники.

В залах старейшей библиотеки Украины и в ее уютном внутреннем дворике, кроме презентаций издательств из всех регионов и автограф-сессий известных авторов, гостей ждут вечерние перфомансы и камерные концерты (волонтерская группа артистов Одесского национального академического театра оперы и балета «Волна» и др.) А также – художественная ярмарка, дефиле «Непобедимые дети», художественный вернисаж художников из Киева и Одессы.

Еще одно интерактивное событие форума – это выставка «Лучшая книга выставки-форума «Українська книга на Одещині-2023″». Каким будет наполнение ее полок – будет полностью зависеть от посетителей.

Особая изюминка в программе – выездной Праздник украинской книги в поселок Авангард 10 июня 2023 года. Выезд: 9:00, ул. Пастера 13.

Там – торжественное открытие, концерт, ярмарка, экскурсия по городку, благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ, благотворительная акция дарения книг, презентации с писателями. 15.00 — выезд в Одессу на Пастера, 13.

Выставка-форум призвана стимулировать развитие книгоиздательского дела и книгораспространения, способствовать продвижению и репрезентации современной украинской книги, воспитанию культуры чтения на лучших образцах отечественной и мировой литературы в украинском переводе, пополнению библиотек Одесской области современной книжной продукцией.

Недавно мы писали, что в спальном микрорайоне Одессы открылся языково-литературный клуб «Дивослово».