В Одессе появились инструкции на случай ядерного взрыва — фотофакт

В одном из одесских магазинов появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва. Там сказано, как действовать во время ядерного взрыва и что необходимо иметь при себе, чтобы выжить.
Соответствующее фото публикуют одесские телеграм-каналы.
Один из стендов содержит общие рекомендации , как себя вести в случае ядерного взрыва. На другом — перечислен минимальный список вещей, которые должны быть у каждого человека.
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Кроме того, плакат информирует о безопасности воды и пищевых продуктов в случае радиации. В частности:
- до тех пор, пока официальные власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор только вода в бутылках является безопасной для употребления;
- напитки в холодильнике также можно употреблять;
водопроводную воду можно использовать для мытья себя, других бытовых нужд;
- пищевые продукты безопасны, если хранились в нормативных контейнерах;
- также безопасна пища из холодильника и морозильной камеры;
- перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем;
- использованную ткань герметично упакуйте и оставьте в недоступном для детей и животных месте.
Напомним, 21 ноября 2024 года Воздушные силы ВСУ заявили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Российский диктотор путин фактически подтвердил ее испытание в боевых условиях. Как заявил российский диктатор, в четверг по городу Днепр был нанесен удар при помощи новейшей ракетной системы «Орешник». При этом использовалась боеголовка в безъядерном исполнении.