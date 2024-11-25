Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появились инструкции на случай ядерного взрыва — фотофакт

В Одессе появились инструкции на случай ядерного взрыва — фотофакт

В одном из одесских магазинов появился стенд с инструкциями на случай ядерного взрыва. Там сказано, как действовать во время ядерного взрыва и что необходимо иметь при себе, чтобы выжить.

Соответствующее фото публикуют одесские телеграм-каналы.

стенд

Один из стендов содержит общие рекомендации , как себя вести в случае ядерного взрыва. На другом — перечислен минимальный список вещей, которые должны быть у каждого человека.

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Кроме того, плакат информирует о безопасности воды и пищевых продуктов в случае радиации. В частности:

  • до тех пор, пока официальные власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор только вода в бутылках является безопасной для употребления;
  • напитки в холодильнике также можно употреблять;
    водопроводную воду можно использовать для мытья себя, других бытовых нужд;
  • пищевые продукты безопасны, если хранились в нормативных контейнерах;
  • также безопасна пища из холодильника и морозильной камеры;
  • перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем;
  • использованную ткань герметично упакуйте и оставьте в недоступном для детей и животных месте.

Напомним, 21 ноября 2024 года Воздушные силы ВСУ заявили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Российский диктотор путин фактически подтвердил ее испытание в боевых условиях. Как заявил российский диктатор, в четверг по городу Днепр был нанесен удар при помощи новейшей ракетной системы «Орешник». При этом использовалась боеголовка в безъядерном исполнении.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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