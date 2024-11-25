В Одессе появились инструкции на случай ядерного взрыва — фотофакт

Соответствующее фото публикуют одесские телеграм-каналы.

Один из стендов содержит общие рекомендации , как себя вести в случае ядерного взрыва. На другом — перечислен минимальный список вещей, которые должны быть у каждого человека.

Кроме того, плакат информирует о безопасности воды и пищевых продуктов в случае радиации. В частности:

до тех пор, пока официальные власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор только вода в бутылках является безопасной для употребления;

напитки в холодильнике также можно употреблять;

водопроводную воду можно использовать для мытья себя, других бытовых нужд;

водопроводную воду можно использовать для мытья себя, других бытовых нужд; пищевые продукты безопасны, если хранились в нормативных контейнерах;

также безопасна пища из холодильника и морозильной камеры;

перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем;

использованную ткань герметично упакуйте и оставьте в недоступном для детей и животных месте.

Напомним, 21 ноября 2024 года Воздушные силы ВСУ заявили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Российский диктотор путин фактически подтвердил ее испытание в боевых условиях. Как заявил российский диктатор, в четверг по городу Днепр был нанесен удар при помощи новейшей ракетной системы «Орешник». При этом использовалась боеголовка в безъядерном исполнении.