В Одесі з’явилися інструкції на випадок ядерного вибуху – фотофакт

В одному з одеських магазинів з’явився стенд з інструкціями на випадок ядерного вибуху. Там сказано, як діяти під час ядерного вибуху і що необхідно мати при собі, щоб вижити.
Відповідне фото публікують одеські телеграм-канали.
Один зі стендів містить загальні рекомендації, як поводитися в разі ядерного вибуху. На іншому – перелічено мінімальний список речей, які має мати кожна людина.
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Крім того, плакат інформує про безпеку води та харчових продуктів у разі радіації. Зокрема:
- доти, доки офіційна влада не повідомила про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках є безпечною для вживання;
- напої в холодильнику також можна вживати;
- водопровідну воду можна використовувати для миття себе, інших побутових потреб;
- харчові продукти безпечні, якщо зберігалися в нормативних контейнерах;
- також безпечна їжа з холодильника та морозильної камери;
- перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником;
- використану тканину герметично запакуйте і залиште в недоступному для дітей і тварин місці.
Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Повітряні сили ЗСУ заявили про удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Російський диктотор Путін фактично підтвердив її випробування в бойових умовах. Як заявив російський диктатор, у четвер по місту Дніпро було завдано удару за допомогою новітньої ракетної системи «Орешник». При цьому використовувалася боєголовка в без’ядерному виконанні.