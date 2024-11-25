В Одесі з’явилися інструкції на випадок ядерного вибуху – фотофакт

Відповідне фото публікують одеські телеграм-канали.

Один зі стендів містить загальні рекомендації, як поводитися в разі ядерного вибуху. На іншому – перелічено мінімальний список речей, які має мати кожна людина.

Крім того, плакат інформує про безпеку води та харчових продуктів у разі радіації. Зокрема:

доти, доки офіційна влада не повідомила про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках є безпечною для вживання;

напої в холодильнику також можна вживати;

водопровідну воду можна використовувати для миття себе, інших побутових потреб;

харчові продукти безпечні, якщо зберігалися в нормативних контейнерах;

також безпечна їжа з холодильника та морозильної камери;

перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником;

використану тканину герметично запакуйте і залиште в недоступному для дітей і тварин місці.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Повітряні сили ЗСУ заявили про удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Російський диктотор Путін фактично підтвердив її випробування в бойових умовах. Як заявив російський диктатор, у четвер по місту Дніпро було завдано удару за допомогою новітньої ракетної системи «Орешник». При цьому використовувалася боєголовка в без’ядерному виконанні.