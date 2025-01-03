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В Одесі повербанк став причиною руйнувань та пожежі у квартирі

В Одесі повербанк став причиною руйнувань та пожежі у квартирі

В Одесі в багатоповерхівці вибухнув павербанк, що спричинило пожежу в квартирі. Інцидент стався у ванній кімнаті на шостому поверсі. Про це повідомляє ДСНС України.

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Подія сталася у дев’ятиповерховому будинку. У ванній кімнаті однієї з квартир вибухнув акумулятор павербанка. Вибух пошкодив вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі.

«Сталося це в одній із квартир на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку – у ванній кімнаті вибухнула акумуляторна батарея павербанка. Як наслідок – вибиті вхідні двері, вікно у кімнаті та рами на балконі», –  йдеться у повідомленні.

Рятувальники швидко прибули на місце та ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наразі фахівці ДСНС встановлюють причини інциденту. Деталі події уточнюються.

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