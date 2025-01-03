В Гидрометцентре сообщили, где в Одессе наиболее загрязненный воздух

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, в декабре 2024 года в Одессе атмосферный воздух оставался в пределах безопасных норм, несмотря на незначительное повышение уровня загрязнения в отдельные дни. Наиболее загрязненной территорией стал район улиц Балковской и Черноморского казачества.

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ в течение месяца не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК). В частности, в районе улицы Балковской уровень пыли достигал 0,8 ПДК, а фенола – 0,7 ПДК. В районе Херсонского сквера (примыкает к Балковской) зафиксирован уровень оксида углерода (0,8 ПДК) и сажи (0,7 ПДК).

Другие локации, как проспект Украинских Героев и улица Черноморского казачества, демонстрировали более низкие показатели загрязнения. Максимальные концентрации диоксида азота здесь составляли 0,6 ПДК, сероводорода и формальдегида – 0,5 ПДК, а диоксида серы – лишь 0,2 ПДК.

Отмечается, что в периоды незначительного повышения загрязнения, которое наблюдалось 5, 14, 23 и 31 декабря, содержание загрязняющих веществ оставалось стабильным и ниже опасных для здоровья пределов.

Радиационный фон в Одессе в декабре также был в пределах природных значений – 0,011 млР/час.

Таким образом, хотя район Балковской имеет наиболее загрязненный воздух в Одессе, экологическая ситуация остается контролируемой и безопасной для жителей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе можно в реальном времени узнать качество воздуха и об участии в проекте Одесской политехники.