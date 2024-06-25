В Одессе построят несколько небольших электростанций

Муниципалитет Одессы совместно с Правительством Японии и ПРООН реализует проект строительства объектов собственной генерации на базе газопоршневых машин общей мощностью около 30 МВт.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» уже проводит оформление земельных участков общей площадью 3,3 га, где планируется строительство электростанций.

Международные партнеры предоставляют Одессе оборудование — когенерационные машины, которые по словам новоназначенной и. о. заместители Одесского городского головы Анны Поздняковой должны быть поставлены в ноябре этого года.

Все остальные расходы по землеустройству, установке и подключению оборудования и подводу сетей ложатся на город. Часть из них – 30 млн грн планирует профинансировать непосредственно коммунальное предприятие в рамках Инвестиционной программы, проект которой внесен на рассмотрение очередной сессии, которая состоится 26 июня.

Перед нами стоит колоссальная задача по созданию собственной генерации внутри города для устойчивого тепло-, водо- и энергоснабжения. И мы уже двигаемся по этому пути,

— отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Коллаж: Dilo.ua