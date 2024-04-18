Одесской области грозят 6-часовые отключения света, – прогноз эксперта (видео)

Об этом заявил в эфире «Эспрессо» глава правления Ассоциации «Нефть и Газ Украины», эксперт по энергетике Андрей Закревский.

По словам эксперта, из-за низких показателей маневровой генерации электроэнергии, Украине осталось всего 12% от общего объема, который был еще месяц назад, то есть только базовая электрогенерация (атомные электростанции).

«В следующем году у нас есть 12 областей Украины, в которых гарантированно будут отключения электроэнергии более шести часов в сутки. А если мы не сделаем дополнительные пересечения через Днепр, то будут четыре области совсем без электроэнергии»,

– добавил Закревский.

По его данным, помимо Одесской, отключения будут также в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Также эксперт отметил, что после вражеских ударов удалось восстановить два единых трансформаторных узла на юге страны, но они находятся под угрозой.

«Конечно, по этим узлам ударят. В Николаевской, Херсонской и Одесской областях не будет света зимой, потому что мы там не рассредоточили эти узлы. Сразу могу сказать, что враг 100% ударит по ним, а еще будет бить по пересечениям, которые будут идти через Киев и дальше через Днепр»,

– добавил Закревский.

Эксперт подчеркнул необходимость быстрых действий для обеспечения электроэнергии в этих областях, чтобы избежать кризисной ситуации в зимний период.

Напомним, ранее в компании «Укрэнерго» предупредили, что сегодня, 18 апреля, в течение всего дня во всех регионах Украины могут действовать ограничения потребления электроэнергии.