В Одесі побудують декілька невеличких електростанцій

Муніципалітет Одеси спільно з Урядом Японії та ПРООН реалізує проєкт будівництва об’єктів власної генерації на базі газопоршневих машин загальною потужністю близько 30 МВт.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

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Наразі Комунальне підприємство “Теплопостачання міста Одеси” вже проводить оформлення земельних ділянок загальною площею 3,3 га, де планується будівництво електростанцій.

Міжнародні партнери надають Одесі обладнання – когенераційні машини, які за словами новопризначеної в. о. заступниці Одеського міського голови Ганни Поздняковой мають бути поставлені у листопаді цього року.

Всі інші витрати щодо землеустрою, встановлення й підключення обладнання та підведення мереж лягають на місто. Частину з них – 30 млн грн планує профінансувати безпосередньо комунальне підприємство в рамках Інвестиційної програми, проєкт якої внесено на розгляд чергової сесії, яка відбудеться 26 червня.

Перед нами стоїть колосальне завдання щодо створення власної генерації всередині міста для сталого тепло-, водо- та енергопостачання. І ми вже рухаємося цим шляхом,

– зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Колаж: Dilo.ua