В Одессе после жалобы жителей района ликвидировали стихийную свалку (фото)

На одесском вокзале появился островок детства Для большинства ребят вокзал всегда связан с ожиданием праздника путешествий и приключений. Война сделала его для многих маленьких украинцев местом разлуки и слез. В Одессе решили это исправить. При поддержке Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на железнодорожном вокзале «Одесса – Главная» открыто игровое пространство для детей «Спiльно». ПОДРОБНЕЕ

«Белой акации гроздья душистые» расцвели в Одессе на 3 недели раньше срока (фоторепортаж) Белая акация – символ Одессы… Как правило, ее белые «гроздья душистые» и сладкий аромат, ставший своего рода визитной карточкой Одессы, начинают нас радовать в 20-х числах мая или даже в начале июня. Однако, поскольку эта весна оказалась ранней, то и эти красивые деревья с ароматными белыми, розовыми или желтыми цветками не стали ждать и решили расцвести накануне Пасхи. ПОДРОБНЕЕ