Новости Одессы и Одесской области

В Одессе после жалобы жителей района ликвидировали стихийную свалку (фото)

В Одессе после жалобы жителей района ликвидировали стихийную свалку (фото)

В Киевском районе Одессы ликвидировали стихийную свалку бытовых отходов на территории, прилегающей к трансформаторной подстанции по улице Дачи Ковалевского. 

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Жалоба на стихийную свалку твердых бытовых отходов поступила от жителей этого района города.

По результатам обследования факт размещения несанкционированной свалки был подтвержден.

Поскольку трансформаторная станция находится на балансе АО «ДТЭК Одесские электросети», инспекция направила энергетикам письмо о необходимости ликвидации свалки.

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В конце апреля «Одесские электросети» отчитались, что свалка ликвидирована и территория приведена в надлежащее санитарное состояние.

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Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в Украине разрабатывают законопроект, вводящий экологический налог на захоронение отходов, который будет иметь разные коэффициенты, и сделает невыгодным «захоронение» мусора в землю. А вот переработка мусора, напротив, должна стать рентабельным бизнесом.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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