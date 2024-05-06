В Одесі після скарги жителів району ліквідували стихійне звалище (фото)

У Київському районі Одеси ліквідували стихійне звалище побутових відходів на території, прилеглій до трансформаторної підстанції на вулиці Дачі Ковалевського.
Про це повідомили у Державній екоінспекції Південно-Західного округу.
Скарга на стихійне звалище твердих побутових відходів надійшла від мешканців цього району міста.
За результатами обстеження факт розміщення несанкціонованого звалища було підтверджено.
Оскільки трансформаторна станція перебуває на балансі АТ «ДТЕК Одеські електромережі», інспекція надіслала енергетикам листа про необхідність ліквідації звалища.
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Наприкінці квітня “Одеські електромережі” відзвітували, що сміттєзвалище ліквідовано та територію приведено у належний санітарний стан.
Було:
Стало:
Раніше “Одеське життя” писало про те, що в Україні розробляють законопроєкт, який запроваджує екологічний податок на поховання відходів, який матиме різні коефіцієнти, і зробить невигідним «поховання» сміття в землю. А ось переробка сміття, навпаки, має стати рентабельним бізнесом.