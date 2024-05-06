В Одесі після скарги жителів району ліквідували стихійне звалище (фото)

На одеському вокзалі з’явився острівець дитинства Для більшості хлопців вокзал завжди пов’язаний із очікуванням свята подорожей та пригод. Війна зробила його для багатьох маленьких українців місцем розлуки та сліз. В Одесі вирішили це виправити. За підтримки Міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на залізничному вокзалі «Одеса – Головна» відкрито ігровий простір для дітей «Спільно». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Білої акації грона запашні» розцвіли в Одесі на 3 тижні раніше терміну (фоторепортаж) Біла акація – символ Одеси… Як правило, її білі «грона запашні» та солодкий аромат, що став своєрідною візитною карткою Одеси, починають нас радувати в 20-х числах травня або навіть на початку червня. Однак, оскільки ця весна виявилася ранньою, то й ці красиві дерева з ароматними білими, рожевими чи жовтими квітками не стали зволікати і вирішили розцвісти напередодні Великодня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ