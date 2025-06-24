Ключевые моменты
- 20 июня на фронте погиб Дмитрий Николаевич Задир из Тарутинской громады.
- У погибшего остались жена и малолетние дети.
О гибели военнослужащего со скорбью сообщили в Бессарабском поселковом совете.
Дмитрий Задир служил в разведывательной роте, отвечая за материальное обеспечение. Он погиб 20 июня 2025 года в зоне проведения боевых действий.
У него остались любящая жена и маленькие дети, которые навсегда лишились родного человека.
“Эта невосполнимая потеря стала глубокой раной для всей семьи, для всех, кто знал и любил этого доброго, светлого человека», — написали в пресс-службе.
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