погиб военнослужащий

Ключевые моменты

  • 20 июня на фронте погиб Дмитрий Николаевич Задир из Тарутинской громады.
  • У погибшего остались жена и малолетние дети.

О гибели военнослужащего со скорбью сообщили в Бессарабском поселковом совете. 

Дмитрий Задир служил в разведывательной роте, отвечая за материальное обеспечение. Он погиб 20 июня 2025 года в зоне проведения боевых действий.

Дмитро Задир

У него остались любящая жена и маленькие дети, которые навсегда лишились родного человека.

“Эта невосполнимая потеря стала глубокой раной для всей семьи, для всех, кто знал и любил этого доброго, светлого человека», — написали в пресс-службе.

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