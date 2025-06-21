Ключевые моменты:

Военнослужащий Андрей Лисов из села Броска Сафьяновской громады погиб 17 июня 2025 года, выполняя боевое задание на Сумском направлении;

Смерть солдата Андрея Лисова – большая потеря для Сафьяновской громады.

Об этом говорится в сообщении Сафьяновской сельской территориальной громады.

Военнослужащий Андрей Валерьевич Лисов погиб 17 июня 2025 года, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Покровка на Сумщине.

«Это страшная потеря для всей Сафьяновской громады. Андрей был мужественным, ответственным, добрым мужчиной и достойным гражданином своей страны. В самое тяжелое время он встал на защиту Украины, рискуя всем ради нашей безопасности и мирного будущего родной страны.

Светлый, добрый, искренний – таким он навсегда останется в памяти всех, кто его знал», – отмечают в громаде.

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