На Сумском направлении погиб военный Андрей Лисов

Ключевые моменты:

  • Военнослужащий Андрей Лисов из села Броска Сафьяновской громады погиб 17 июня 2025 года, выполняя боевое задание на Сумском направлении;
  • Смерть солдата Андрея Лисова – большая потеря для Сафьяновской громады.

Об этом говорится в сообщении Сафьяновской сельской территориальной громады.

Военнослужащий Андрей Валерьевич Лисов погиб 17 июня 2025 года, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Покровка на Сумщине.

Житель села Броска Андрей Лисов погиб 17 июня 2025 года на Сумском направлении

«Это страшная потеря для всей Сафьяновской громады. Андрей был мужественным, ответственным, добрым мужчиной и достойным гражданином своей страны. В самое тяжелое время он встал на защиту Украины, рискуя всем ради нашей безопасности и мирного будущего родной страны.

Светлый, добрый, искренний – таким он навсегда останется в памяти всех, кто его знал», – отмечают в громаде.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на Сумском направлении погиб житель Раздельной Олег Латий.

А в Белгород-Днестровском районе на днях простились с павшим под Покровском воином Игорем Чету.

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