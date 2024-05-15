В Одессе заработал бювет, который больше года назад повредила российская ракета

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Утро пятницы 29 декабря 2023 года стало в Одессе ужасным и трагическим: в результате массированной ракетной атаки, которую устроили российские террористы, в городе полностью разрушен частный жилой дом, поврежден трехэтажный дом, а также полностью выгорело несколько этажей в жилкомплексе, куда попала российская ракета.

От удара пострадал и бюветный комплекс в Михайловском сквере.

Специалисты Коммунального предприятия «Сервисный центр» выполнили ремонт здания комплекса, заменили поврежденное оборудование и привели в порядок санитарную зону скважины.

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После ремонта были проведенные анализы качества питьевой воды, они показали, что вода в бюветном комплексе соответствует нормам.

Всего на территории Одессы расположено 16 бюветных комплексов, все они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Качество воды в бюветах города проверяется ежемесячно.

Фото — Одесский горсовет