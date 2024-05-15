В Одесі запрацював бювет, який понад рік тому пошкодила російська ракета

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Ранок п’ятниці 29 грудня 2023 року став в Одесі жахливим і трагічним: унаслідок масованої ракетної атаки, яку влаштували російські терористи, у місті повністю зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено триповерховий будинок, а також повністю вигоріло кілька поверхів у житловому комплексі, куди влучила російська ракета.

Від удару постраждав і бюветний комплекс у Михайлівському сквері.

Фахівці Комунального підприємства «Сервісний центр» виконали ремонт будівлі комплексу, замінили пошкоджене обладнання та привели до ладу санітарну зону свердловини.

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Після ремонту були проведені аналізи якості питної води, вони показали, що вода в бюветному комплексі відповідає нормам.

Загалом на території Одеси розташовано 16 бюветних комплексів, усі вони працюють щодня з 08:00 до 20:00. Якість води в бюветах міста перевіряється щомісяця.

Фото – Одеська міськрада