В Одессе начинают строительство нового бювета: о чем предупредили в мэрии

Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета завершил проектирование и получены необходимые разрешительные документы на строительство бювета в сквере «Звездный». На строительство бювета в бюджете города предусмотрено более 15 млн грн, сообщили в мэрии.

Уже в ближайшие дни строители приступят к бурению артезианской скважины, но сначала будет установлен временный забор и устроена временная дорога для проезда спецтехники.

Проект предусматривает возведение технического здания бюветного комплекса, обустройство распределительного пункта водоснабжения и строительство технических помещений для персонала. Также будет установлено оборудования по доочистке воды, а вокруг скважины создадут зону санитарной охраны вокруг скважины.

Так будет выглядеть будущий бювет:

В мэрии предупредили, что во время строительных работ возможен снос некоторых зеленых насаждений, которые потом будут восстановлены.

Работы планируется завершить до конца мая 2025 года.

Отметим, поселок Котовского пока имеет только один такой комплекс. Были намерения построить бювет в сквере Энтузиастов. Но местные жители не позволили использовать зеленую зону под строительство бюветного комплекса, к согласию во время переговоров так и не пришли. Поэтому пришлось искать другие места возможной дислокации бювета.

В марте этого года на встрече в Пересипской райадминистрации жители района поддержали инициативу и одобрили проект строительства бювета на территории сквера «Звездный».

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