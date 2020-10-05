В Одессе появится еще одна табличка с цитатой великого писателя

Об этом сообщается на странице Зеленого театра в Facebook.

“6 октября в 12:00 мы откроем новую литературно-информационную табличку с цитатой Великого писателя по адресу: Черноморская улица, 6”, – говорится в сообщении.

Организаторы проекта также добавили, что ждут всех, кто любит Одессу и ее историю.

🌿Зелёный театр продолжает творить и сохранять историю🌿 6 октября в 12:00 мы откроем новую литературно-информационную… Опубликовано Зелёный театр Четверг, 1 октября 2020 г.

Напомним, установка таких литературно-информационных табличек с упоминанием одесских адресов в произведениях классиков – фишка этого года. В 2019 году Одесса была включена ЮНЕСКО в перечень творческих городов мира в области литературы. В этой связи и был создан проект “Чтение на дом”. Авторы проекта составляют перечень мест, которые детально описаны в литературе разных лет и на разных языках.

Первый литературно-информационный знак – с цитатой Владимира Жаботинского – был установлен на воротах Зеленого театра. Второй – с цитатой Юрия Олеши – появился на Строгановском мосту. Третий – с цитатой Исаака Бабеля – на фасаде дома на улице Софиевской, 17.