Типография Фесенко была лучшей на юге империи

Как сообщалось ранее, здания по улице Ришельевской, 47 и 49, собираются снести, несмотря на то, что они представляют архитектурную и историческую ценность. В одном из них, доме под номером 47, располагалась знаменитая типография Ефима Фесенко.

Это здание, построенное в русско-византийском стиле с чертами «нарышкинского барокко» XVII века, до сих пор остается украшением Ришельевской, а его архитектура – редкой и нетипичной для Одессы. Реконструкцией здания под типографию руководил синодальный архитектор Лев Прокопович, а надстройкой третьего этажа в 1899 году – Александр Бернардацци.

Дом был выстроен в 1841 году архитектором Иваном Козловым и принадлежал генерал-майору Александру Шнелю. Во второй половине 1880-х годов здание приобрел Ефим Фесенко под типографию.

Фесенко был родом из черниговских казаков, и в 1869 году пешком пришел в Одессу на заработки. Здесь, благодаря своему трудолюбию, он преуспел, и в 1883 году смог открыть собственную типографию. Уже в 1893 году Ефим Фесенко был признан образцовым типографом на юге России, а его предприятие было известно даже за пределами империи. А еще через четыре года на Всемирной Миланской выставке Фесенко получил первый приз за представленные литографии. Всего типография имела четыре международных награды.

Ефим Фесенко один из первых в стране стал выпускать книги для читателей из народа. В типографии печаталась самая разнообразная продукция: книги – от роскошных изданий до брошюр, иконы, маленькие образки, линованные тетради. Кроме того, Ефим Фесенко издавал много украинской литературы, а после революции в его типографии печатались банкноты Украинской народной республики.

Рядом со зданием типографии находился иллюзион «Большой Ришельевский театр», который в советское время носил имя Владимира Короленко. Это один из немногих «миниатюрных» представителей стиля модерн в Одессе.

Сейчас оба здания заброшены, и если одесситы им не помогут, их ждет трагическая судьба.

Источник: archodessa.com

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