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Одесситы выступили против сноса исторической типографии на Ришельевской: появилась петиция 

Одесситы выступили против сноса исторической типографии на Ришельевской: появилась петиция 

Информация о сносе исторического здания на ул. Ришельевской (некогда — типографии Фесенко) объединила неравнодушных одесситов.

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О том, чем исторически ценно это здание, “Одесская жизнь” рассказала ЗДЕСЬ.

Ситуация обострилась после того, как стало известно, что именно появится на месте исторического здания.

Итак, типография Фесенко. Здесь, кстати, печатались и «наши» деньги. Историк и краевед Сергей Матвеев на своей странице сообщает, что «в обращении они появились в январе 1918 г. Уже к концу года сумма выпущенных «разменных билетов города Одессы» превысила 220 миллионов рублей. Одесские деньги печатали три типографии. Из них только здание бывшей типографии Южно-русского общества печатного дела на Пушкинской 18, где печатались купюры в 3, 5, 10 рублей, надеюсь останется нетронутым. Здание типографии Фесенко на Ришельевской 49 вот-вот будет снесено под новый жилой дом, а на месте бывшей типографии Моисея Шпенцера в нынешнем переулке Веры Инбер, где печатались купюры в 25 и 50 рублей, жилой комплекс построен уже достаточно давно…».

В Facebook уже появилась группа «Спасите дом А.Шнель. Типография Е.И. Фесенко». Как сообщают на ней администраторы, «пару дней назад, стало известно что здание по улице Ришельевская, 47, 49, Большая Арнаутская, 40 готовят под снос. Этот дом 1841 года постройки, был типографией Фесенко. Место где печатались первые деньги в Украине. Оно очень интересно не только своей историей, но и архитектурой… Все это было сделано только для того, чтобы, разрушив его до основания, построить на его месте очередной новострой. Но этого строительной мафии кажется мало, и они уже планируют уничтожить соседнее здание большого Ришельевского кинотеатра (в советское время — им. Короленко)».

Дальше — больше. На сайте Кабинета министров Украины уже появилась петиция против сноса здания бывшей типографии. Суть петиции — дому просят вернуть статус памятника архитектуры, чтобы защитить его от застройки.

Кроме того, на странице в группе «Спасите дом А.Шнель. Типография Е.И. Фесенко» уже появилась информация о предстоящем митинге против сноса типографии Фесенко. Он состоится 12 декабря в 12.00 у того самого здания на Ришельевской, 47.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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