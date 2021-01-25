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Одесская типография Фесенко: у застройщика нет разрешения от Минкульта на строительные работы (документ)

Одесская типография Фесенко: у застройщика нет разрешения от Минкульта на строительные работы (документ)

История со зданием типографии Фесенко, на месте которого собираются строить нечто новое, получила продолжение. Как выяснилось, Минкульт не давал разрешения на строительные работы.

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Документ Министерства культуры по этому поводу размещен на странице группы «Спасите типографию Фесенко» в Facebook.

После скандалов и митинга, связанных со зданием на ул. Ришельевской, депутат Одесского горсовета Петр Обухов обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины.

В ответе, полученном оттуда, сказано, что данный участок находится в границах комплексной охранной зоны Центрального исторического ареала. И по закону застройщик обязан получить разрешение на строительные работы в Минкульте. Из представленного документа следует, что министерство не выдавало разрешения на проведение этих работ.

 

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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