В Одессе появился новый стрит-арт: портал в прошлое

Парад времен: что происходит в необыкновенной одесской парадной (фото) Не очень «уважают» в старых одесских домах понятие «подъезд». Парадная — самое то. Опять же, слово красивое, с праздником ассоциируется. А мы — на Гоголя, 9, где парадная в старом доме и в самом деле стала настоящим праздником. Такой вот получился парад времен в необыкновенной парадной. Попробуй, назови ее подъездом… ПОДРОБНЕЕ