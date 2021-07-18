В Одессе появился новый стрит-арт: портал в прошлое

Расположился он на Малой Арнаутской, 12. В типичном одесском дворике художники разрисовали стены не тему старой Одессы, которая уже ушла.
Там и море, и дворики, и архитектура старых Одесских улиц.
Стрит-арт появился благодаря предпринимателю по имени Глеб. По его заказу художники месяц работали, воссоздавая на стенах двора атмосферу прошлых веков.
Читайте также: Взлетаем над Одессой: в историческом дворике появился «шагаловский» мурал (фото)
Под Одессой появился масштабный стрит-арт – квест (фото)
Фото: Правда за Одессу