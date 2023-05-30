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В Одессе появились птенцы черных лебедей

В Одессе появились птенцы черных лебедей

У пары черных лебедей из одесского зоопарка вылупились птенцы. Этих экзотических птиц в нашей стране мы можем увидеть только в зоопарках.

Малыши вылупились несколько недель назад, но посетители уже могут их увидеть.

А скоро птенцы вместе с родителями будут плавать в озере под открытым небом.

черный лебедь

В дикой природе черные лебеди живут в Австралии и Новой Зеландии.

Взрослые птицы достигают роста от 110 до 140 см и являются немного меньшими, чем привычный для нас лебедь-шипун, а вес их тела может достигать 10 кг. Шея чёрного лебедя наиболее длинная среди лебедей, благодаря чему он может охотиться под водой в более глубоких водоёмах.

В полёте шея составляет больше половины всей длины птицы. Оперение и лапы чёрного цвета, белыми являются лишь отдельные перья, спрятанные в глубине. На краях крыльев у чёрных лебедей кудрявые перья. Клюв светящегося красного цвета и украшен белым кольцом у края.

В отличие от лебедей-шипунов, у чёрных лебедей есть голос, которым они друг друга приветствуют, сопровождая это поднятием и опусканием головы. Иногда они выплывают на середину озера, кладут голову на воду и долго трубят, зовя сородичей или просто выражая недовольство.

Ранее мы писали, какие необычные птицы для нашего региона поселились в Тарутинской степи. А также, что в Дунайский заповедник вернулся филин, спустя 10 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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