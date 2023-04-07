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Одесская область: олени и лани помогут бороться с природными пожарами (фото)

Одесская область: олени и лани помогут бороться с природными пожарами (фото)

Природные пожары стают все большей проблемой в Одесском регионе. Чтобы огонь не распространялся, надо избавляться от излишков растительности. В том числе и для этого, экологи выпустили в естественную среду 40 оленей и ланей в Дунайском биосферном заповеднике. Об эксперименте рассказали в общественной организации Rewilding Ukraine.

Животные помогут бороться с пожарами и возродить биоразнообразие

Там сообщили, что 20 ланей европейских и 20 благородных оленей выпустили на остров Белгородский в украинской дельте Дуная команда Rewilding Ukraine и сотрудники Дунайского биосферного заповедника, при финансовой поддержке гранта Европейского фонда возвращения диких животных Rewilding Europe.

Олени и лани в Дунайском биосферном заповеднике

20 ланей европейских и 20 благородных оленей выпустили на остров Белгородский в украинской дельте Дуная.

“Олени и лани на Белгородском помогут создать и поддерживать богатый биоразнообразием полуоткрытый мозаичный ландшафт с лугами, водоемами и разнообразными растениями, – объясняет Олег Дьяков, специалист по восстановлению экосистем Rewilding Ukraine. – Они также будут выедать переизбыток растительности, что может быть причиной стихийных пожаров, которые являются все большей проблемой, связанной с изменением климата. Мы будем наблюдать за передвижением, чтобы определить экологическое влияние природного выпаса на ландшафт и экосистему”.

Белгородский – большой остров площадью около 2200 гектаров, расположенный в самом сердце украинской дельты Дуная. Он является частью Дунайского биосферного заповедника, активно поддержавшего выпуск ланей и оленей.

За последние годы команда Rewilding Ukraine вместе с партнерами вернула водяных буйволов, диких лошадей, а также небольшое количество благородных оленей и ланей на остров Ермаков с целью улучшения природного выпаса в дельте. Поскольку лани и олени прекрасно плавают, они уже начали переселяться на соседние острова в поисках пищи и осваивать румынскую территорию дельты. Предполагается, что этот новый выпуск животных на Белгородском будет способствовать более быстрому формированию устойчивых популяций европейской лани и благородного оленя в дельте Дуная. Также запланированы следующие выпуски в будущем.

Животных переселили с Западной Украины

Лани и олени, выпущенные в дельту Дуная, прибыли с запада Украины, преодолев расстояние около 1000 км, чтобы поселиться в своем новом доме. Сейчас благоприятное время для их перевозки вне сезона размножения и периода, когда самки рожают малышей. После долгой дороги все животные чувствуют себя хорошо и здоровы. Они сразу же выпрыгнули из баржи и начали исследовать остров.

Олени и лани в Дунайском биосферном заповеднике

После долгой дороги из Западной Украины в Одесскую область все олени и лани чувствуют себя хорошо и здоровы.

“Задача по транспортировке и выпуску оленей и ланей была не из легких, учитывая все ограничения военного времени, а также новый и сложный опыт поиска и обустройства самоходного понтона для перевозки животных, – делится мнением Алексей Пудовкин, специалист по транслокациям животных Rewilding Ukraine. – Но нам все удалось. И понтон еще не раз послужит для поддержки будущих выпусков диких животных в украинской дельте.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что во время визита в Тарутинскую степь команде Rewilding Ukraine удалось встретиться с редким лесным котом, занесенным в Красную Книгу Украины и сделать его удивительные фото.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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