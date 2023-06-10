Шахеды атакуют Одессу: в городе слышны взрывы и стрельба (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В ночь с 9 на 10 июня Одесса вновь подверглась воздушной атаке. На этот раз российские агрессоры использовали беспилотные дроны-камикадзе.

Звуки сирен в городе и области оповестили о начале российской атаки в 23:13 9 июня. Примерно за двадцать минут до полуночи одесситы услышали первые разрывы зенитных ракет систем ПВО наших защитников.

Вскоре к разрывам ракетных боеприпасов присоединились звуки стрельбы из зенитных орудий и стрелкового оружия, которые Силы обороны активно используют в борьбе с беспилотниками, которые россия активно использует в своих атаках.

Как сообщили в Оперативном командовании “Юг”, в небе над Одесской и Николаевской идет боевая работа.

Враг атакует ударными дронами типа «Shahed-136/131».

В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов.

Поэтому жителей области просят находится в укрытиях, не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

По состоянию на 0:30 10 июня работа ПВО продолжается, стрельба и периодические взрывы продолжаются.

ОБНОВЛЕНО

От падения остатков сбитого дрона и взрывной волны пострадал девятиэтажный высотный дом на поселке Котовского. Выбиты десятки окон, повреждены балконы, в одной из квартир начался пожар. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и местные телеграм-каналы.

Местные жители сообщают, что к пострадавшему дому направляются машины скорой помощи и пожарные.

По неофициальной информации есть погибшие и раненые. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале написал о минимум двух жертвах российской атаки.

0:46 Объявлен отбой воздушной тревоги

ОБНОВЛЕНО 0:58 Снова объявлена воздушная тревога. 1:13 Отбой

ОБНОВЛЕНО В 1:49 снова объявили воздушную тревогу и вскоре в области раздались взрывы. По предварительной информации, на подлете к региону были сбиты одна или несколько сверхзвуковых ракет типа «Оникс».